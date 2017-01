Dream School is een mooi, hoopgevend programma

Soms vergeet je even dat er zoiets bestaat als de BN'er, maar gelukkig is er dan de televisie, die altijd net precies op dat moment een programma uitzendt waarin die beroepsgroep in het zonnetje wordt gezet. Ze beoordelen een broodje dat is gesmeerd door iemand met een beperking (Downtown dinner), rossen over gevaarlijke wegen (De gevaarlijkste wegen van de wereld), hollen in ingewikkelde spelvormen over Malta (Beste vrienden), zoeken een mol (Wie is de mol?), praten over het zoeken naar een Mol (Moltalk) of laten zich strategisch onder elkaar zakken (De slimste mens).