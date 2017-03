De Volkskrant tv-tips voor donderdag 16 maart

Anomalisa (Charlie Kaufman en Duke Johnson, 2015)

Zelden is animatie zo uitzonderlijk creatief en tegelijk zo gewoontjes toegepast als in Anomalisa, de tweede speelfilm waarvoor Amerika's origineelste scenarist Charlie Kaufman (Being John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Synecdoche, New York) de regie deed.



De stop-motionwereld die Kaufman heeft opgetuigd in Anomalisa (Oscarnominatie voor beste animatie, samen met animatieregisseur Duke Johnson) vertegenwoordigt tot in detail het depressieve innerlijk van zijn hoofdrolspeler, de Britse klantenservicegoeroe Michael Stone. De personages in Anomalisa zijn poppen en zo ogen ze ook: huid van stof, lichaam niet in verhouding, een naad in het gezicht. Popmensen zijn het, zo gemaakt om de eenvoudige reden dat Stone zichzelf en anderen als popmensen ervaart. Alles neutraal, alles hetzelfde.



Maar dan realiseret Stone zich hoezeer hij geraakt wordt door ene Lisa, als haar stem (Jennifer Jason Leigh) anders klinkt dan alle andere stemmen in zijn omgeving (letterlijk: Tom Noonan sprak alle andere stemmen in). Dat het nergens zo mooi uitbundig uit de bocht vliegt als je misschien van Kaufman had verwacht, mag je geen teleurstelling meer noemen: Anomalisa is een klein, origineel en persoonlijk depressiedrama.