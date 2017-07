De Volkskrant tv-selectie voor zondag 9 juli

The Mind of the Universe

NPO 2, 21.05 uur



Mensen denken graag dat alleen mensen echt kunnen denken, maar is dat wel zo? Cognitief psycholoog Nicky Clayton vergeleek bijvoorbeeld de hersenkracht van kinderen en kraaien en die laatsten bleken het geheugen te hebben van een olifant (of beter zelfs). Sterrenkundige Guy Consolmagno (schrijver van Would You Baptise an Extraterrestrial?) vertelt over zijn baan bij de Sterrenwacht van het Vaticaan, waar het geloof in een hogere macht en de wetenschap hand in hand gaan.