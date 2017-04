De Volkskrant tv-selectie voor zondag 9 april

Tchao Pantin (Claude Berri, 1983)

TV 5, 21.05 uur



Alleen al voor de beginbeelden moet u deze film zien. In een prachtige stilistische ode aan de film noir zien we in een aardedonker Parijs, het plaveisel glinsterend van overvloedige regenval, een jongeman ploeteren op een kapotte bromfiets. Op zeker moment, wanneer hij merkt dat een politieauto hem stapvoets volgt, schiet hij een tankstation in, waar hij en de nachtbediende er niet lang over doen om te beseffen dat ze een vette klik hebben. Twee randfiguren de jongeman een drugsdealertje, de pompbediende een ex-crimineel brengen vervolgens wat nachten kletsend samen door, totdat het noodlot toeslaat en de pompbediende zich gedwongen voelt zijn oude stiel weer op te pakken. Allemaal zeldzaam sfeervol in beeld gebracht door de degelijke Franse genrefilmer Claude Berri (Je vous aime, Germinal), die zowel de acteurs (Richard Anconina en komiek Coluche in een bloedserieuze rol als pompbediende) als cameraman Bruno Nuytten (Possession, Garde à vue) alle ruimte geeft om te schitteren.