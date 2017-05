De Volkskrant tv-selectie voor zondag 7 mei

The Mind of the Universe

NPO 2, 21.10 uur



De grootste wetenschappers van het universum vertellen in deze nieuwe, ambitieuze televisiereeks waar ze op dit moment aan werken en wat ze motiveert om door te blijven leren. Professor Robbert Dijkgraaf is onze gids en geeft in de eerste aflevering (thema: De Schepper) het woord aan George Church. De Amerikaanse geneticus voorspelt dat we ooit in staat zullen zijn DNA te 'programmeren' en zo ziektes kunnen uitbannen en nog veel ouder worden.