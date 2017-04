De Volkskrant tv-selectie voor zondag 30 april

French Cancan (Jean Renoir, 1955)

Arte, 20.15 uur.



En nu we toch over feesten van films hebben: French Cancan is een in feestelijk technicolor gedraaide muzikale komedie over de voorgeschiedenis, bouw en opening van de Moulin Rouge, waar regisseur Jean Renoir zijn jeugd doorbracht. Jean Gabin is Henri Danglard, eind jaren tachtig van de 19de eeuw een charmante clubeigenaar, die zijn oog laat vallen op de locatie waar hij de op dat moment uit zwang zijnde cancan nieuw leven denkt te kunnen inblazen. Dat gaat met vallen en opstaan, niet in de laatste plaats doordat sommige vrouwen elkaar het licht in de ogen niet gunnen; vrouwen die Gabin stuk voor stuk eerst om zijn vinger heeft gewonden. Geconfronteerd met zijn gebrekkige trouw aan hen, heeft hij maar één verweer: het gaat maar om één trouw en dat is die aan de kunst. Zijn jonge geliefde Nini (Françoise Arnoul) worstelt daarentegen juist met liefdestrouw ze wordt ook begeerd door een rijke edelman en een bakkersknecht. Dat zijn wat van de verhaallijntjes die waar het eigenlijk om gaat verbinden: de danstrainingen met de akelig lenige meisjes en de dansnummers die culmineren in een grootse finale, waarin Renoir zijn meesterschap toont. Met veel bewegende camera's brengt hij het slotnummer, tevens de opening van de Moulin Rouge, in beeld. Oogverblindende kleuren, wervelende show, swingende cinema.