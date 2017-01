De Volkskrant tv-selectie voor zondag 29 januari

The Brit Who Tried to Kill Trump

BBC 1, 00.20 uur.



'Donald Trump is een racist en moet dood', schrijft de 20-jarige Michael Steven Sandford deze zomer, vlak nadat hij is opgepakt voor het beramen van een moordaanslag op dan nog presidentskandidaat Trump. Sandford woont in het Britse plaatsje Dorking, maar reisde een meisje achterna naar Amerika en zwaaide later met een pistool op een Trump-bijeenkomst in Las Vegas. De BBC spreekt met zijn moeder, die doodsbang is dat haar zoon zal wegkwijnen in een zwaarbewaakte gevangenis in Nevada.