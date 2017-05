De Volkskrant tv-selectie voor zondag 28 mei

Paul Hollywood's Big Continental Road Trip

Zondag, BBC 2, 22.00 uur



Bakker en Great British Bake Off-jurylid Paul Hollywood laat het aanrecht even voor wat het is en reist per auto over het Europese continent. In de eerste aflevering is hij in Italië om er te horen waarom Italianen dol zijn op de automobiel. De mooiste en beste Italiaanse auto's komen voorbij, maar ook de slechtste: de Alfasud, een onverbeterbare roestbak.