De Volkskrant tv-selectie voor zondag 26 maart

The Importance of Being Earnest (Anthony Asquith, 1952)

Zondag, BBC 2, 13.15 uur



Oscar Wildes toneelstuk The Importance of Being Earnest (1895) is meermaals verfilmd. Deze in 1952 uitgebrachte bewerking is minder uitbundig dan de versie van 2002, maar wel zo onderhoudend. Michael Redgrave speelt Jack Worthing, die zich tegenover de beeldschone vrouw die hij wil veroveren voordoet als zijn niet-bestaande broer Ernest. Zijn steenrijke vriend Algernon (Michael Denison) bedient zich van dezelfde schuilnaam. Hilariteit en verwarring alom in deze fijne karakterstudie vol list, bedrog en halve waarheden.