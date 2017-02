De Volkskrant tv-selectie voor zondag 26 februari

Badlands (Terrence Malick, 1973)

BBC 2, 01.05.



Onbetwist meesterwerk van enigma Terrence Malick, die de laatste jaren grossiert in moeilijk te bevatten films, maar in 1973 met zijn debuutfilm over lustmoordenaar Charles Starkweather een verpletterende indruk maakte. Malick bracht een aantal interessante veranderingen aan in de geschiedenis, die het minder eenvoudig maken een moreel oordeel te bedden in wat de cineast laat zien. De 15-jarige Holly (Sissy Spacek) is de verteller in de film. Ze valt als een blok voor de tien jaar oudere Kit (Martin Sheen). De twee bouwen een nederzettinkje in een bos aan de oever van een rivier, waar ze een staat van lethargie lijken na te streven. De jacht die op ze wordt gemaakt, dringt maar langzaam hun gemoedstoestand en de film binnen. Waarna Badlands, ondanks de vele moorden, veeleer een roadmovie wordt dan een misdaaddrama.