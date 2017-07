De Volkskrant tv-selectie voor zondag 2 juli

Dirty Harry (Don Siegel, 1971)

Zondag, Arte, 20.15 uur



Het aanbod aan fijne films is deze zondag zo schaars, dat we niet anders kunnen dan ook op Arte's Duits nagesynchroniseerde Dirty Harry-double bill te wijzen. Misschien valt er enige camp-lol te beleven aan politieagent 'Dirty' Harry Calahan (Clint Eastwood), die 'Was ist, du Mistsau? Make my day!' sist. Calahan is de man 'die je niet ergens naartoe stuurt, maar op iemand loslaat'. In de eerste van vijf Dirty Harry-films - Arte zendt om 21.55 uur ook nog deel 4 uit, Sudden Impact (Clint Eastwood, 1983) - bindt hij de strijd aan met een psychopathische moordenaar die San Francisco in zijn greep houdt.