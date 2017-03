De Volkskrant tv-selectie voor zondag 19 maart

La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino, 2013)

NPO Cultura, 21.05 uur



Er is het Rome dat wij, toeristen, kennen en er is het Rome van Jep Gambardella (Toni Servillo), de stuurloze, ondoorgrondelijke gids in een stad die met zijn geheime tuinen en dwaalgangen zelf al een labyrint is. Hij is ook de observator van het lege luxeleven dat (hij en) zijn vrienden leiden in de eeuwige stad en dat hem vervult met verlangen naar de schoonheid zoals de toeristen die nog slechts zien. Ook al leidt dat tot vreemde feestjes en ongemakkelijke ontmoetingen, La Grande Bellezza toont óók het mooiste Rome dat ooit op film te zien was.