De Volkskrant tv-selectie voor zondag 19 januari

Chef's Table - seizoen 3

Sinds dit weekend op Netflix



Zes nieuwe portretten van visionaire chefkoks in het derde seizoen van de veelgeprezen culinaire reeks. Don't try this at home lijkt ook nu het beste advies voor de kijker, want in Chef's Table wordt op een nogal hoog niveau gekookt. Zoals ditmaal bij Tim Raue uit Berlijn, die in zijn restaurant de Aziatische keuken combineert met Duitse ingrediënten. Noodle-specialist Ivan Orkin is verantwoordelijk voor de 'ramen-revolutie' in de VS, en de 'filosofische chefkok' Jeong Kwan is een boeddhistische non uit Zuid-Korea.