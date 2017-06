De Volkskrant tv-selectie voor zondag 18 juni

Theresa vs Boris: How May Became PM

Zondag, BBC 2, 22.00 uur



Game of Thrones aan de Theems: Waarom werd niet Boris Johnson maar Theresa May de opvolger van premier Cameron? Johnson was als oud-burgemeester van Londen en het gezicht van Kamp Brexit de favoriet, maar toen deed zijn nummer 2, Michael Gove, plotseling zelf een gooi naar de macht ('een dolk in de rug', aldus de Britse tabloids) en gaf Johnson direct op. De BBC sprak met insiders en experts - wat speelde er allemaal achter de schermen?



