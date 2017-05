De Volkskrant tv-selectie voor zondag 14 mei

Mommy (Xavier Dolan, 2014)

Arte, 20.15 uur



Alleen als er muziek is, is er even een moment van rust in het hoofd van hoofdpersoon Steve en in de film. Buiten die scènes is de vijfde speelfilm van de Canadees Xavier Dolan een kolkende poel van emoties, waarover Steve en zijn moeder Diane geen controle hebben. Hij heeft een ernstige en gevaarlijke vorm van ADHD, zij is een onvoldoende volwassen vrouw en alleenstaande moeder die tegenslag op tegenslag krijgt te verwerken. Hoofdrolspelers Antoine-Olivier Pilon en Anne Dorval schreeuwen zich de longen uit het lijf, maar Dolan stelt daar met zijn cameravoering en montage distantie en rust tegenover. Vooral daardoor ga je mee in zijn verhaal over twee mensen die intens van elkaar houden, maar voor wie het leven te groot, te moeilijk en te onleefbaar is.