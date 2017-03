De Volkskrant tv-selectie voor zondag 12 maart

The Secret World of Arrietty (Hiromasa Yonebayashi, 2010)

NPO 3, 15.30 uur.



In The Secret World of Arrietty, gebaseerd op het al vaker verfilmde boek The Borrowers van Mary Norton uit 1957, ontdekt een ernstig zieke jongen dat er onder het huis van zijn tante zogenoemde leners wonen. De jongen heeft geen kwaad in de zin, maar zijn ontdekking leidt er toch toe dat het lenersgezinnetje onder wie het 14-jarige meisje Arrietty in gevaar komt. The Secret World of Arrietty ziet er fraai uit, zoals verwacht mag worden van een film uit de vermaarde Japanse animatiestudio Ghibli. Wel is de film, in tegenstelling tot het werk van Ghibli's eeuwige stuurlui Isao Takahata (Grave of the Fireflies) en Hayao Miyazaki (Spirited Away), vooral gericht op jonge kinderen en ontbreken de vreemde, scherpe kantjes die het beste van Ghibli zo bijzonder maken.