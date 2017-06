De Volkskrant tv-selectie voor zondag 11 juni

Daarom ben ik hier: Een Joodse filmmaker en de kwestie Israël

NPO 2, 23.15 UUR



In dit drieluik onderzoekt documentairemaker Marcel Prins hoe de Nederlandse publieke opinie over Israël de afgelopen vijftig jaar is veranderd. De solidariteit met Israël die er in 1967 was tijdens de Zesdaagse Oorlog, is in de publieke opinie steeds meer gekanteld naar kritiek en zelfs weerzin. Door te praten met veel prominenten analyseert Prins de relatie van Nederland met de Joodse Staat.