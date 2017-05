De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 6 mei

Lore (Cate Shortland, 2012)

NPO 2, 23.30 uur



De Duitsers hebben gecapituleerd, het land is in chaos, de ouders van Lore (14) en haar jongere broers en zussen zijn in paniek. Hun vader, een SS'er, verdwijnt, hun moeder wordt verkracht. Terwijl de kinderen niet beter weten dan dat hun vader een held is. Er rest hun, uitgekotst door hun landgenoten, niets anders dan Beieren te ontvluchten en naar hun oma te gaan. Hun tocht wordt een les in overleven in een verwoest, apathisch, stuurloos land. Regisseur Cate Shortland maakt knap de ontreddering invoelbaar door gebruik van een minimum aan dialogen en een maximum aan sprekende beelden. Knap is ook dat ze er niet voor is gezwicht van de 14-jarige hoofdpersoon een slachtoffer te maken: haar akelige kanten worden ook zichtbaar.