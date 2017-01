De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 28 januari

Fargo

Veronica, 20.00 uur.



Fargo de film was al goed, maar deze duister komische misdaadserie is minstens zo smakelijk. Net als in de Oscarwinnaar uit 1996 volgen we een gefrustreerde verzekeringsagent (Martin Freeman) die bijna per ongeluk het slechte pad op wandelt; de hoogzwangere agente Molly (Allison Tolman) lijkt als enige door te hebben dat er iets mis is en begint een onderzoek. Ster van deze wintershow is huurmoordenaar Lorne Malvo (Billy Bob Thornton), een personage dat niet in de film te zien was en hier als Magere Hein door de sneeuw van North Dakota ploegt.