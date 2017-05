De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 27 mei

A Good Year (Ridley Scott, 2006)

Zaterdag, Eén, 21.25 uur



De in Engeland geboren Hollywoodregisseur Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator, Alien: Covenant) heeft een huis in de Provence. De liefde voor deze streek moet hem hebben verleid tot dit buitenbeentje in zijn oeuvre: A Good Year is een mierzoet drama waarin een Engelse beurshandelaar (Russell Crowe) Zuid-Frankrijk bezoekt omdat hij een wijnkasteel heeft geërfd. Natuurlijk is hij van plan dat zo snel mogelijk te verkopen, maar loopt het allemaal anders zodra hij voet zet op de wijnbodem. Marion Cotillard is de vrouw die hem over de streep trekt. Het heeft niets om het lijf, maar het verveelt geen moment, daarvoor is Scott te veel vakman.