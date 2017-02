De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 25 februari

Tootsie (Sydney Pollack, 1982)

Volgens het Amerikaanse filmmuseum AFI (American Film Institute) is Some Like it Hot de grappigste Amerikaanse film allertijden. Toch wel opvallend gevolgd door Tootsie. Opmerkelijke overeenkomst: de hoofdrollen zijn voor als vrouw verschijnende mannen: in Billy Wilders klassieker uit 1959 zijn dat (naast uiteraard Marilyn Monroe) Tony Curtis en Jack Lemmon; in Tootsie is het Dustin Hoffman die zich om praktische redenen een vrouwenuiterlijk aanmeet. Hij is een werkloze acteur die als actrice wél een rol krijgt, in een soap. Wat volgt zijn inmiddels wat gedateerd aandoende kolder en liefdesperikelen. Hoffmans tegenspeler en liefdesobject Jessica Lange verzilverde als enige een van de tien nominaties in het jaar dat Gandhi en in mindere mate The Missing, Sophie's Choice en E.T. er met de belangrijkste Oscars vandoor gingen.