De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 17 juni

We Need to Talk About Kevin (Lynn Ramsay, 2011)

Canvas, 22.25 uur



IJzingwekkende en virtuoze bewerking van Lionel Shrivers gelijknamige roman uit 2003. Kevin, de 16-jarige zoon van Eva (een geweldige Tilda Swinton) en Franklin (John C. Reilly), heeft iets verschrikkelijks gedaan. Wat dat precies is, maakt Lynn Ramsay (Ratcatcher, Morvern Callar) in deze onder de huid kruipende psychothriller pas laat duidelijk. Knap creëert de film een nachtmerrieachtig doolhof van chaotische en onbetrouwbare herinneringen. Vooral dat laatste is belangrijk om tijdens het kijken in gedachten te houden.