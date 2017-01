De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 14 januari

The World is Not Enough (Michael Apted, 1999)

Zaterdag, RTL 7, 20.00 uur



RTL brengt twee interessante James Bonds. Met Die Another Day (2002, zondagavond op dezelfde zender), Tomorrow Never Dies (1997) en Golden Eye (1995) vormt The World is Not Enough het 007-Pierce-Brosnanvierluik. Het zal minder aan hem dan aan de tijdgeest hebben gelegen, maar vooral de twee films die dit weekend worden vertoond, zijn overvolle, razendsnelle en voortdenderende actiefilms. Een trend die nog even doorzette toen Daniel Craig de fakkel overnam, maar waaraan Sam Mendes met Skyfall een welkom halt toeriep. Meest opvallend aan The World is Not Enough zijn niet de schurken (Robert Carlyle en Sophie Marceau) maar is het feit dat de film de zwanezang bleek van Desmond Llewyn, good old Q. Hij overleed kort na de première aan de gevolgen van een auto-ongeluk en zou worden opgevolgd door John Cleese.