De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 11 februari

The Cabin in the Woods (Drew Goddard, 2012), zaterdag, NPO 3, 23.10 uur



Op een van de posters van deze grensverleggende horrorfilm staat de boshut in kwestie afgebeeld als een Rubiks kubus, zwevend in de lucht. Aan alle zijden bevinden zich daken, ramen en ingangen. Achter enkele ramen brandt licht, elders is het donker. Een slim en krachtig beeld om aan te geven hoe vreemd en hallucinant de film is. The Cabin in the Woods begint als het zoveelste griezelverhaaltje waarin een groepje jongeren naar een verlaten boshut trekt om, wanneer het te laat is, te concluderen dat het er niet pluis is. De film geeft je alle clichés: van de raaskallende redneck in het lugubere tankstation die waarschuwt dat ze het vakantiehuisje niet levend zullen verlaten, tot de ondode die zijn hand graaiend uit de aarde steekt. Maar dat is pas het begin.