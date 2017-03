De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 8 maart

X-Men (Bryan Singer, 2000)

X-Men gaf rond de eeuwwisseling het startsein voor een aantal stripverfilmingen waarin spektakel hand in hand ging met oprechte en uitgebreide aandacht voor de persoonlijke strubbelingen van de superhelden. Filmmaker Bryan Singer (The Usual Suspects) bleek de aangewezen persoon om van de bonte verzameling mutanten, in 1963 ontsproten aan het brein van de Amerikaanse schrijver Stan Lee, een overtuigend geheel te smeden. Pulp werd dramaturgisch verantwoord, al kan de slechterik in deze eerste X-Men een zeker gevoel voor ironie niet worden ontzegd. Al was het maar in de oogopslag van Ian McKellen, die hem speelt.



Deze misantroop heeft weinig goeds in de zin, maar vindt de altijd barmhartige Patrick Stewart en diens mutanten tegenover zich. Er volgt een fraai vormgegeven strijd tussen goed en kwaad althans wat Hollywood daarvoor aanziet waaraan ook de Australische hunk Hugh Jackman deelneemt, en niet te vergeten onze bloedeigen Famke Janssen. De film werd opgevolgd door, houd u vast, X2, X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine, X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past en X-Men: Apocalypse. Tussendoor verscheen nog een spin-off rond de weerwolfachtige Wolverine (The Wolverine). Volgens de experts behoort ook het vorig jaar verschenen Deadpool tot dit filmuniversum en sinds vorige week draait het waarschijnlijke slotstuk Logan, over de nadagen van Wolverine, in de bioscopen.