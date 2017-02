De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 8 februari

Someone to Watch over Me (Ridley Scott, 1987)

BBC 1, 00.45-02.35 uur



Hij woont in een eenvoudige eengezinswoning in Queens, New York, zij in een luxe appartement in Manhattan. Hij is niet rijk, maar gelukkig met vrouw en kind. Zij is schatrijk, maar tamelijk ongelukkig met haar geliefde. Hij viert zijn overplaatsing naar het korps van Manhattan, zij is op een chique party getuige van een moord. Zijn eerste klus in Manhattan wordt het bewaken van haar.



Met Someone to Watch over Me maakte Hollywoodgrootheid Ridley Scott (Alien, Blade Runner, The Martian) in 1987 zijn eerste eigentijdse film. Het werd een voor zijn doen bescheiden thriller. Natuurlijk, nog altijd ziet alles er gelikt uit - de straten glanzen ook als het niet regent, de metroroosters roken overdadig - maar de locaties zijn betrekkelijk sober, het camerawerk is dienend en het acteren ingehouden.



Het komt de film ten goede, waarin politieman Mike (Tom Berenger) en moordgetuige Claire (Mimi Rogers) onder druk van de omstandigheden natúúrlijk naar elkaar toe groeien, wat de spanning verdubbelt. Niet alleen wordt Claire met de dood bedreigd, de aantrekkingskracht tussen de twee personages die alleen professioneel een band geacht worden te hebben, maakt een dramatische finale onvermijdelijk en verrassend.