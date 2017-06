De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 7 juni

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (Rob Marshall, 2011) / Veronica, 20.30-23.10 uur



Wat ooit begon als tour de force een geslaagde avonturenfilm gebaseerd op een pretparkattractie bleek het begin van een trilogie. Maar omdat de Pirates of the Caribbean-franchise onveranderd lucratief bleef, zag producent Jerry Bruckheimer mogelijkheden voor dit vanavond uit te zenden vierde deel. (Deel vijf draait momenteel in de bioscopen en over de mogelijke productie van een zesde film wordt binnenkort vergaderd.) Weliswaar zonder eerdere hoofdrolspelers Keira Knightley en Orlando Bloom, maar wel weer gewoon met Johnny Depp, die keurig kwam opdraven voor het lieve sommetje van 55,5 miljoen dollar. In Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides gaat hij als de aartsopportunistische kapitein Jack Sparrow op zoek naar de Fontein der Jeugd, afwisselend op de hielen gezeten én geholpen door Spanjaarden, Britten en een piratenkapitein die Zwartbaard heet en zijn halve bemanning tot zombie heeft gemaakt. Meer van hetzelfde als in de vorige films dus. Penélope Cruz speelt een oude vlam van Jack, een oververhitte latina, die precies zijn vrouwelijke versie is. Het is niet zo'n onnavolgbaar krankzinnig special-effectsfeest als het derde deel was: regisseur Rob Marshall (Nine, Chicago), die het stokje van Gore Verbinski overnam, maakt er een wat klassiekere avonturenfilm van.



