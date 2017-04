De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 5 april

Mission: Impossible Ghost Protocol (Brad Bird, 2011).

RTL 7, 20.30-23.10 uur.



Het is bepaald niet zonder risico om als regisseur van succesvolle animatiefilms de overstap te wagen naar films met echte acteurs live-action, zoals dat zo mooi heet. Alles lijkt erop dat Brad Bird (The Iron Giant, The Incredibles, Ratatouille) zijn carrièresprong zorgvuldig heeft overwogen. In interviews vertelde hij dat hij als animatieregisseur graag een Oscarnominatie voor het camerawerk had ontvangen.



De 'fysieke beperking' op de set van Mission: Impossible Ghost Protocol poogde hij zo veel mogelijk te omzeilen met een zorgvuldige planning. Een animatiefilm wordt gemaakt in een veilige, gecontroleerde omgeving, waar niemand last heeft van onvoorspelbare weersomstandigheden of de grillen van acteurs. Maar wanneer de organisatie goed in elkaar steekt, is Birds adagium, krijg je alles voor elkaar.



Wat dat betreft drukt Bird net als de regisseurs die hem voorgingen Brian De Palma (1996), John Woo (2000) en J.J. Abrams (2006) nadrukkelijk een eigen stempel op de filmfranchise rond Tom Cruise als superspion. Die is het zichtbaarst in zijn actiescènes. Bijna instantklassiek is Cruise' klimpartij aan de spiegelende buitenkant van de 123ste verdieping van de Burj Khalifa-wolkenkrabber in Dubai, met 829,8 meter 's werelds hoogste bouwwerk. De camera zit hem op de huid, de kijker klautert mee.