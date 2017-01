De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 4 januari

Martha Marcy May Marlene (Sean Durkin, 2011)

'Je moet jezelf delen.' De jonge Martha krijgt dit advies nadat ze, weggelopen van huis, in een griezelig blije commune is beland. Ze slikt de wijze raad glimlachend weg, maar in Martha Marcy May Marlene, een intense, hartverscheurende psychothriller die nog lang nazindert, lijkt het erop dat met die vier woorden een vloek over Martha is uitgesproken. Wanneer ze twee jaar later de boerderij in het bos ontvlucht en hulp zoekt bij haar zus Lucy, die inmiddels van Martha is vervreemd, ligt haar identiteit volledig in gruzelementen.



Wat er in die twee jaar is gebeurd, onthult regisseur-scenarist Sean Durkin mondjesmaat met pijnlijke flashbacks. Beetje bij beetje zie je hoe Martha wordt gehersenspoeld, overgeleverd als ze is aan haar duivels charismatische sekteleider. En steeds legt het omfloerste camerawerk een paradijselijke gloed over het landschap, met pastorale taferelen die herhaaldelijk doen denken aan de jarenzestigfoto's van Sally Mann. Het is alsof de film zich met Martha door de sekte heeft laten bezweren.



Maar in de luxueus ingerichte, steriele villa van Martha's zus en haar echtgenoot is het evenmin pluis. Ook die plek heeft van meet af aan iets ongemakkelijks, alsof zowel de villa als de commune gestoorde, mislukte versies van een ideaalbeeld zijn. En welke rol Martha in die ogenschijnlijk perfecte plaatjes ook krijgt toebedeeld, nergens weet ze zich als individu staande te houden; geen huis en haard kan houvast bieden, terwijl ze steeds dieper wegzinkt in waanzin.



Die parallellen worden soms wat geforceerd benadrukt, maar alle gekunsteldheid wordt tenietgedaan door debutante Elizabeth Olsen. Werkelijk fenomenaal, zoals zij de gespletenheid van Martha tot in haar oogopslag uitdrukt. Het ene moment ziet ze eruit als een zonnig meisje van hoogstens 16 jaar, het andere moment is ze een zwaar getraumatiseerde, gebroken vrouw.