De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 3 mei

Een wraakengel die een spoor van doodslag door de stad trekt

The Brave One (Neil Jordan, 2007)

SBS 9, 22.20-00.55 uur

Het is niet één traumatische ervaring die van radiopresentator Erica Bain (Jodie Foster) een 'ander iemand' maakt. Eerst wordt ze in Central Park, New York, in elkaar geslagen om niets, terwijl zij en haar verloofde de hond uitlaten. Haar verloofde heeft het niet overleefd, krijgt zij te horen wanneer ze na drie weken uit een coma ontwaakt. Van de revalidatie maakt de film geen werk. Bain gaat al direct weer de straat op en aan het werk. En ze informeert eens bij de politie naar de stand van het onderzoek. 'We weten hoe moeilijk het voor u is', wringt die zich in bochten om de stilstand te verbloemen. 'O ja, doen jullie dat?', is haar venijnige repliek. Ze koopt een pistool en moet dat sneller dan haar lief is gebruiken wanneer ze betrapt wordt als getuige van een winkeloverval.



Vanaf dat moment is Erica Bain een ander iemand; een wraakengel om precies te zijn, die een spoor van doodslag door de almaar duister wordende stad trekt. Die transformatie is in goede handen bij Jodie Foster, de actrice die als geen ander als personage kan overtuigen terwijl ze toch ook altijd Jodie Foster blijft. Voor twee eerdere intense vertolkingen verdiende ze op die manier al eens een Oscar: als verkrachte vrouw in The Accused (1988) en als tegenstrever van kannibaal Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs (1991). Maar The Brave One steunt niet alleen op het acteren van Foster. Regisseur Neil Jordan en zijn scenaristen hebben er een verhaallijn doorheen gevlochten van een al evenzeer met het leven worstelende politieman (Terrence Howard) die ongelukkig gescheiden is en gefrustreerd in zijn werk omdat het recht het onderspit delft tegen macht en invloed. Vanaf het moment dat hun wegen zich kruisen, stevent The Brave One af op een interessante slotvraag.