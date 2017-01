De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 25 januari

xXx (Rob Cohen, 2002)

Wanneer vinden we film kunst? De filmscribenten van het eerste uur waren grofweg in twee kampen te verdelen: dat van het realisme en dat van het formalisme. Het eerste kamp betoogde dat film het medium bij uitstek is om de werkelijkheid in haar meest pure, dubbelzinnige vorm vast te leggen. Het tweede kamp benadrukte juist de punten waarop de cinema van de werkelijkheid afwijkt en dus ook een 'vervormd' beeld van die werkelijkheid geeft: juist vanwege haar 'gebreken' kan cinema een kunstvorm worden. Zo schreef de befaamde auteur en kunsttheoreticus Rudolf Arnheim (1904-2007) in Film als Kunst (1932): 'Wil de filmmaker een kunstwerk creëren, dan zal hij bewust de eigenaardigheden van zijn medium moeten benadrukken. Maar dit moet niet op zo'n manier gebeuren dat het karakter van de weergegeven objecten vernietigd wordt; het moet juist versterkt worden, geconcentreerd en geïnterpreteerd.' Met andere woorden, en toegespitst op Rob Cohens spektakel xXx: vliegt schurkenjager Xander Cage (Vin Diesel) vanaf een dak met zijn motor door de lucht, dan moet je dat als toeschouwer echt zien, horen en voelen, op een manier die alleen via film te verwezenlijken valt. Dat is een les die Cohen goed begrepen heeft. Hoe ongeloofwaardig en onrealistisch de stunt ook mag zijn, Cohen buit hem maximaal uit, met verschillende camerastandpunten, een bijna kubistische montage en een gewiekst gebruik van slowmotion. Een actie die slechts enkele seconden duurt, wordt op die manier uitgerekt tot een minuut durend ballet voor man en motor. Hersenloos vertier, luidt dan al snel het oordeel, maar het is goed mogelijk dat kunstpaus Arnheim er mee in zijn nopjes zou zijn geweest.