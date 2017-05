De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 24 mei

Als twee druppels water (Fons Rademakers, 1963)

Ons, 21.00-22.56 uur



Het duurt even voor je je eroverheen kunt zetten. Fons Rademakers' verfilming van W.F. Hermans' roman De donkere kamer van Damokles wordt gehinderd door de nog maar matig ontwikkelde filmcultuur begin jaren zestig in Nederland. Het scenario van Rademakers is prima, maar de dialogen erin zijn te verheven ('Vlegel, misbaksel, je bent een dégénéré!') en het opgewonden spel van veel acteurs doet vermoeden dat hun toneelachtergrond hun parten speelde de door amateurs gespeelde personages, zoals verzetsvrouw Marianne (Nan Los), slagen er beter in het voor film vereiste naturel uit te stralen.



Maar als je je daar dan eenmaal overheen hebt gezet en in het verhaal het einde van de oorlog nadert, blijkt Als twee druppels water een zeer genietbare film. Rademakers (latere Oscarwinnaar voor De aanslag) heeft de gelaagdheid en complexe problematiek van Hermans' roman vaardig vertaald in beeldtaal. De dubbelrol van Lex Schoorel overtuigt. Hij is de met het verzet sympathiserende sigarenwinkelier Ducker, die op een dag oog in oog komt te staan met verzetsstrijder Dorbeck, die uiterlijk veel van hem wegheeft. Deze Dorbeck betrekt hem bij allerlei verzetswerk, wat Ducker in een bijna euforische staat brengt waarin hij zonder schroom mensen vermoordt en en passant van een door zijn vrouw bedrogen sigarenwinkelier transformeert in een rokkenjager. Wanneer Ducker aan het eind van de oorlog zich in bevrijd gebied bij de Binnenlandse Strijdkrachten meldt, is het met die euforie snel gedaan en stort een wereldbeeld ineen. En een mens.