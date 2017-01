De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 18 januari

De prooi (Vivian Pieters, 1985)

Ze moet nog 18 worden, maar rookt, drinkt en zoent als een doorgewinterde levensgenieter. Terwijl Valerie, uit een Noord-Hollands lintdorp, verder in alles een bleu meisje is. Het is een van de zaken die het aardig maken het speelfilmdebuut van regisseur Vivian Pieters (1953) uit 1985 nog eens terug te zien. Niet alleen zagen de kleren (wijd), de interieurs (bruin) en de auto's (Citroën Visa) er anders uit, de mores verschilden ook nogal. Verder vertoont deze thriller annex coming-of-agedrama alle gebreken die denkbaar zijn bij een debuut en ook dat is best eens grappig te zien. Het aan de basis liggende verhaal, afkomstig van een Engelse thriller, is oké: meisje leeft samen met haar moeder die op een avond niet thuiskomt en vermoord blijkt. In de nasleep daarvan komt ze van alles te weten over haar verleden en dat van haar moeder. Bovendien blijkt de moordenaar van haar moeder het ook op haar voorzien te hebben. Op de vlucht belandt ze in Amsterdam, waar ze ruikt aan Sodom en Gomorra, om gelouterd terug te keren naar het Noord-Hollandse, waar het mysterie rond haar moeder en de mysterieuze moordenaar op een manier eindigt die we, inderdaad, kennen van Engelse tv-thrillers. Behalve regisseur Pieters debuteerden ook hoofdrolspeler Maayke Bouten en componist Henny Vrienten. En dat is te merken. Pieters grossiert in sfeer, maar vergeet te vaak dat een thriller vérder moet. Boutens lijkt, elke keer dat ze beeldvullend gefilmd wordt, zich rot te schrikken. En Vrienten moest nog doorkrijgen dat filmmuziek vooral dienend is en niet leidend. Dat laatste lukte, want Vrienten zou uitgroeien tot vooraanstaand Nederlands filmmuziekcomponist. Maar Viviane Pieters maakte na haar debuut alleen nog tv-werk en Maayke Boutens' acteer-cv is sindsdien leeg gebleven.