De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 17 mei

Prometheus (Ridley Scott, 2012)

RTL 7, 22.35-01.05 uur



Wel Alien, niet Alien, toch een beetje Alien? Ridley Scott (Alien, Blade Runner) hield sciencefictionfans ruim een jaar lang in zijn greep met de vraag of Prometheus nu wel of niet een voorloper was op de in 1979 begonnen Alien-reeks. Het antwoord liet niets te raden over: Scotts terugkeer naar het genre is een volbloed Alien-prequel, inclusief dragende bijrol voor de welbekende slijmerige parasitaire wezens die mensen binnendringen via hun lichaamsopeningen en eitjes achterlaten die het gastlichaam opensplijten. Het vervolg, dat morgen in de bioscopen verschijnt, Alien: Covenant, gaat op dezelfde voet door.



Prometheus zit vol rechtstreekse verwijzingen naar de originele Alien, maar wil ook meer zijn dan ruimtehorror: een filosofisch en religieus getint actiedrama. Al maakt dit 2001: A Space Odyssey-achtige kapstokje waaraan Scott een zoektocht naar de oorsprong van de mensheid ophangt de film ook tamelijk log en frustrerend. Wel onderscheidend: Michael Fassbenders briljant verfijnde spel als ruimteschiprobot David, wiens droog uitgesproken 'well, it's not exactly a normal foetus' leidt tot een huiveringwekkende bevallingsscène, die al het eerdere Alien-werk in bodyhorror naar de kroon steekt.



