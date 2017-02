De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 15 februari

Heart of a Dog (Laurie Anderson, 2015)

Terriër Lola was een bijzondere hond met een bewogen leven. Ze volgde schilder- en boetseerles, had een meditatiecoach en gaf als toetsenist drukbezochte benefietconcerten.En dan is er ook nog de anekdote van vlak na 11 september 2001. Met haar baasje, de New Yorkse kunst- en muziekicoon Laurie Anderson, was Lolabelle de stad ontvlucht om te ontspannen in de natuur. Ook daar loerde het gevaar: een havik zag de hond bij vergissing aan voor een konijn en dook op haar af. Sinds die ervaring zou Lolabelle nooit meer zorgeloos naar de hemel kijken. Zelf komt Anderson nauwelijks in beeld, maar op de soundtrack van Heart of a Dog is ze voortdurend aanwezig. Met haar kalm en nadrukkelijk articulerende stem praat ze de vaak (door haarzelf) getekende beelden aan elkaar, losjes als opdwarrelende gedachten en herinneringen. Gedramatiseerde gebeurtenissen uit Lolabelles jeugd, al dan niet nagespeelde homevideo's, alles vloeit naadloos in elkaar over. In haar begeleidende woorden legt Anderson (zelf)spot, maar ze spreekt vooral uit een diepe liefde voor haar dode dier. Heart of a Dog is echter veel meer dan een wat surrealistische, speels ontregelende hondenhommage. Via haar alle kanten op dwarrelende mijmeringen komt Anderson steeds uit bij de laatste momenten van haar moeder; gaandeweg raakt Anderson bovendien aan wat misschien de eigenlijke kern van de film is: het overlijden, op 27 oktober 2013, van haar man, rocklegende Lou Reed. Die bedrieglijk lichte omweg maakt van Heart of a Dog een bijna terloops aangrijpende ervaring.