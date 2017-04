De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 12 april

Vind die domme trut en gooi haar in de rivier (Ben Brand, 2017)

NPO 3, 20.30-22.00 uur



Vierde van de zes Telefilms van 2017. Hij kreeg een paar weken geleden vier sterren in deze krant, met de volgende toelichting: Zeven jaar geleden kwam regisseur Ben Brand online een film tegen met de titel Find this dumb little bitch and throw her into a river. Te zien was hoe een meisje levende puppy's in de rivier gooide. Waarom doet iemand zoiets, vroeg hij zich af. Met scenarist Ilse Ott onderzocht Brand hoe morele grenzen vervagen. Vind die domme trut is een rauwe film over Remco (15) en zusje Lizzy (13), die in een armlastige en naargeestige omgeving opgroeien, met surrealistische kantjes. Hun vader zit in de illegale puppyhandel. Remco doet van alles om zich te laten gelden, thuis en bij vrienden. Ook Lizzy hunkert naar aandacht: ze meldt zich aan voor een Idols-achtige tv-show. Haar broer filmt haar als ze zieke puppy's van hun vader in de rivier gooit. Als het filmpje viral gaat, is Remco aanvankelijk trots, daarna moet hij toezien hoe de heksenjacht op zijn zus uit de hand loopt. Door het huiveringwekkende, zonder effectbejag gefilmde einde vergeet je het wat tragere middenstuk snel.