De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 10 mei

Red Rock West (John Dahl, 1992)

De Amerikaan John Dahl werkt de laatste jaren alleen nog voor tv, maar maakte in de jaren negentig een handvol fijne films waarin hij speelde met genreconventies, vooral die van de film noir. Ook in zijn tweede film Red Rock West spat het plezier van het scherm. Het is zo'n niet na te vertellen verhaal, maar het komt erop neer dat de berooide vreemdeling Nicolas Cage de dorpskroeg van Red Rock West betreedt, waar de bareigenaar hem aanziet voor de moordenaar die hij heeft ingehuurd om van zijn vrouw af te komen. Cage speelt het spel mee, want hij kan zo een voorschot op de beloning incasseren. Hij reist af naar de vrouw in kwestie en in een film noir is dat natuurlijk een femme fatale, en wat voor een: Lara Flynn Boyle in de slipstream van haar Twin Peaks-roem. Zij palmt hem natuurlijk in, waarna zij op haar beurt hem vraagt haar echtgenoot te vermoorden. En dat is nog maar het begin van een heerlijke plot waarin Cage naarmate de film vordert steeds meer verlangt naar een vertrek uit Red Rock West, wat hem natuurlijk niet gegund is.