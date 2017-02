De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 1 maart

Blow (Ted Demme, 2001)

SBS 9, 20.30-23.05 uur.



In de twee seizoenen die er tot nu toe zijn geweest van de tv-serie Narcos, over opkomst en ondergang van 's werelds grootste drugsbaas Pablo Escobar, belandde de kijker incidenteel ook in de Verenigde Staten. Daar werd 'zijn' cocaïne in korte tijd zo populair dat weinig mensen zo snel zo rijk werden als de Colombiaan. Begin deze eeuw verfilmde regisseur Ted Demme al eens het levensverhaal van de man die ín de VS een vermogen verdiende aan Escobars cocaïne: George Jung. Deze loodgieterszoon uit Massachusetts trok na zijn schooltijd naar de andere kant van het land en trof eind jaren zestig in en rond Los Angeles een compleet andere wereld aan: sex & drugs & rock-'n-roll. Hij zag al snel hoe goed geld viel te verdienen aan de handel in good old wiet, vooral ook door dat spul in het oosten van het land aan de man te brengen. De overstap naar cocaïne volgde snel. Demme, die een jaar na de opnamen op 38-jarige leeftijd tijdens een partijtje basketbal aan een hartaanval bezweek (later werden cocaïnesporen gevonden in zijn bloed), laat Jung, in de voice-over van hoofdrolspeler Johnny Depp zelf, uitputtend zijn eigen levensloop vertellen, van zijn vroegste jeugd tot zijn einde in de gevangenis. Dat is geen spoiler want de film begint ermee. Een beetje zoals soms ook Martin Scorsese door zijn films racet (Casino). En hoewel Demme de brille van Scorsese mist en zijn film naar het einde toe wel erg laat doorsudderen, is Blow een fraai portret. Niet alleen van de door Johnny Depp aangenaam rustig vertolkte George Jung, maar vooral van een periode die zo uitgelaten en gezellig begon ('we waren één grote familie') en zo grimmig aan zijn einde kwam.