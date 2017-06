De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 9 juni

Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, 2012)

NPO 3, 23.40-02.10 uur



De tweeënhalf uur durende film is net over de helft als-ie eigenlijk al bij de slotscène is beland. Dat is curieus, want juist het einde van Zero Dark Thirty is al bekend: de overmeestering en het doden van op dat moment 's werelds meest gezochte terrorist, Osama bin Laden. Maar de secure en gedetailleerde verbeelding van die actie die je het gevoel geeft dat ze in werkelijkheid nauwelijks langer heeft geduurd is een passend slot van wat regisseur Kathryn Bigelow en schrijver Mark Boal vanaf scène één doen. Zero Dark Thirty voert de vertelstrategie show, don't tell tot in perfectie door. De film neemt geen tijd voor de privébeslommeringen van de personages, er zijn geen zijpaden. Vanaf de eerste seconde toont Zero Dark Thirty alleen de op de gebeurtenissen van 11 september 2001 volgende actie, waarvan de getalenteerde en koppige CIA-agente Maya (Jessica Chastain) de aanjager is. Wat we te zien krijgen zijn controversiële martelingen, verhoren en vooral groeiende onmacht van de Amerikanen tegen een ongrijpbare tegenstander, die aanslag op aanslag laat volgen.