De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 31 maart

Dheepan (Jacques Audiard, 2015)

NPO 2, 23.00-00.52 uur



Ze zijn niets anders dan zijn ontsnappingsroute, weg uit het door bloedvergieten geteisterde Sri Lanka: de vrouw en het jonge meisje die ex-Tamiltijger Dheepan (Jesuthasan Antonythasan) ritselt om hem te vergezellen naar het buitenland. Dus zitten ze daar, tot elkaar veroordeeld door die leugen, in de groezelige Franse buitenwijk waar honderden asielzoekers tussen de drugsdealers wachten op een permanente verblijfsvergunning. Dheepan krijgt een baan als conciërge, 'echtgenote' Yalini (Kalieaswari Srinivasan) wordt verzorger van de kindse oom van bendeleider Brahim (Vincent Rottiers), en de zogenaamd 9-jarige Illayaal (Claudine Vinasithamby) gaat naar school als ieder ander kind.



Beetje bij beetje redden ze zich in dat mistroostige milieu, en beetje bij beetje worden ze het gezin dat ze eerst alleen pretendeerden te zijn. Als toeschouwer blijf je niettemin voortdurend op je hoede: wanneer komt de mokerslag die het prille evenwicht om zeep helpt? Met zijn kenmerkend grof zinnelijke regiestijl en voortreffelijke acteursregie dompelt schrijver-regisseur Jacques Audiard (Un prophète, De rouille et d'os) je onder in de lotgevallen van zijn personages, maar zonder te oordelen of expliciet te psychologiseren. Het in Cannes met een Gouden Palm bekroonde Dheepan, dat subtiel de verhouding tussen de protagonisten laat verschuiven, is net als Audiards eerdere werk vooral een film om te voelen. Tegelijkertijd zal menig toeschouwer op flinke afstand van het geheel worden gezet door de gewelddadige, spannende maar toch niet helemaal overtuigende finale.