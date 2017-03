De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 3 maart

Foxcatcher (Bennett Miller, 2014)

NPO 3, 21.25-23.27 uur



Het zit allemaal in die ene scène in het begin van de film. Een prachtige scène. Worstelaar Mark Schultz (Channing Tatum), drie jaar geleden olympisch kampioen maar nu veroordeeld tot de gaarkeuken, betreedt de sportschool met de grote lege worstelvloer. Zijn broer neemt afscheid van het bezoek en voegt zich bij hem. Minutenlang cirkelt daarna in alle stilte de camera om hen heen, die twee broers, van wie de oudste, Dave (Mark Ruffalo), de jongste soepel maakt, hem aanraakt, aait bijna, in hem duikt, liefdevolle, opbeurende woorden fluistert. Ze worstelen en daarna zet Dave Mark thuis af. 'Give me a hug.' Alles wat daarna volgt, snap je. Mark wordt benaderd door de excentrieke miljardair John du Pont (Steve Carell), die bezeten is van de worstelsport en zich via die weg onsterfelijk wil maken. De schuchtere Mark laat zich inpalmen en breekt met zijn broer om onder de kapitaalkrachtige vleugels van Du Pont toe te werken naar de volgende Olympische Spelen. Het drama dat volgt, laat zich raden maar is uiteindelijk groter dan gedacht. Regisseur Bennett Miller (Capote) maakte van worstelfilm Foxcatcher geen Rocky, maar een zeldzaam intrigerende verkenning van hoe (moeizaam) mannen met elkaar omgaan, zeker als er diepere gevoelens bij komen kijken. Zijn ontleding van het puissant rijke moederskind Du Pont resulteert daarnaast in een paar van de pijnlijkste scènes uit de filmgeschiedenis: let op wanneer Du Ponts moeder (Vanessa Redgrave), die nooit heeft nagelaten haar haat voor de worstelsport te uiten, in haar rolstoel de sportzaal binnenrijdt en hij indruk op haar probeert te maken.



