De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 27 januari

Goodfellas (Martin Scorsese, 1990)

Het briljante en nog altijd modern ogende misdaadepos Goodfellas volgt misdadiger Henry Hill (Ray Liotta) van de eerste diefstal in zijn jeugd in de jaren vijftig, tot het moment dat hij, in de jaren tachtig, een nieuwe identiteit krijgt omdat hij tegen zijn oude maffiavrienden getuigt. Scorsese gebruikt muziek om het tijdsverloop aan te geven. Bij Hills eerste liefde draait Scorsese nog brave nummers als Then He Kissed Me van The Crystals; bij zijn eerste successen in de maffia Leader of the Pack van The Shangri-Las. Als Hill ten onder dreigt te gaan aan de wilde jaren zestig, klinkt Gimme Shelter en bij cocaïnegebruik hoort Frosty the Snow Man.