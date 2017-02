De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 24 februari

Restless (Edward Hall, 2012)

RTL 8, 00.15-02.45 uur

De vrijdagavond heeft wel eens een interessanter filmaanbod gekend. Onze voorkeur gaat uit naar het voor de BBC gemaakte Restless, al is het maar omdat we een zwak hebben voor Charlotte Rampling, die hier met haar gebruikelijke onderkoelde elegantie een gepensioneerde spion speelt.



Als de Russische vluchteling Eva werd ze tijdens WOII door de Britse geheime dienst gerecruteerd en ingezet bij talrijke missies; als Sally Gilmartin slijt ze in de jaren zeventig haar oude dag in een cottage op het platteland, zonder dat dochter Ruth (Michelle Dockery) ook maar iets weet van dat eerdere leven. Daar komt verandering in nu alles erop wijst dat binnenkort met Sally afgerekend gaat worden, om iets wat in het verleden is gebeurd; dus laat ze Ruth haar memoires lezen, waarmee de breed uitwaaierende spionagegeschiedenis langzaam op gang komt. Regisseur Edward Hall schakelt in zijn bewerking van William Boyds bekroonde roman heen en weer tussen de jaren zeventig en de oorlogsjaren en neemt alle tijd om te laten zien hoe de jonge Eva (aardige rol van Hayley Atwell) tot spion wordt opgeleid en valt voor haar meerdere, de charmante Lucas Romer (Rufus Sewell). Restless, oorspronkelijk een drie uur durende miniserie in twee delen, is uiterst verzorgd qua aankleding en sfeer. Maar het is allemaal ook wat tam en braafjes - uitgezonderd de scène waarin Eva zich met een potlood van een enge Mexicaan ontdoet - en het laat zich iets te makkelijk snappen wie haar heeft verraden.