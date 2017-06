De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 23 juni

The Graduate (Mike Nichols, 1967)

De laatste jaren lijkt er voorzichtig schot in de zaak te komen, maar de ongelijkheid qua salaris, maar ook wat rollen op latere leeftijd betreft tussen mannelijke en vrouwelijke Hollywoodacteurs blijft een hardnekkig kwaad. Daarom is het gezond soms extra kritisch te kijken, niet alleen naar de films van nu, maar ook naar die van toen.



Neem The Graduate. Natuurlijk een prachtige tragikomedie, met een perfecte Dustin Hoffman als weifelende afgestudeerde die valt voor de avances van de veel oudere Mrs. Robinson (Anne Bancroft). Weergaloos is het moment waarop Mrs. Robinson Benjamin verleidt door hem haar been te tonen. En dan de finale, waarin Benjamin de huwelijksceremonie van zijn ware geliefde Elaine (Katharine Ross) onderbreekt ja, ook die is goud waard.



Toch krijgt de film een bijsmaakje als je weet dat Bancroft slechts zes jaar ouder was dan Hoffman. Zo ging dat in Hollywood en zo gaat het vaak nog steeds: terwijl mannen rollen krijgen die bij hun leeftijd passen, worden oudere vrouwenrollen veelal ingevuld door jongere (en dus in theorie aantrekkelijkere) actrices. Om enkele absurde moeder-zoonvoorbeelden te noemen: Elizabeth Taylor (24) en Dennis Hopper (20) in Giant (1956), Angelina Jolie (28) en Colin Farrell (27) in Alexander (2004) en Sally Field (48) en Tom Hanks (38) in Forrest Gump (1994). En dan dus The Graduate, met een36-jarige Bancroft als de 'veel oudere' geliefde van Dustin Hoffman (30). Ware liefde kent geen leeftijd, zullen we maar zeggen.



