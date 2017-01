De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 20 januari

Serpico (Sidney Lumet, 1973)

Fox, 00.20-02.45 uur.



Hij kreeg er geen Oscar voor (wel een nominatie; het beeldje kwam pas later, voor Scent of a Woman), maar beter dan in Serpico heeft Al Pacino nooit gespeeld. De intensiteit waarmee hij gestalte geeft aan de jonge, ambitieuze New Yorkse politieman Frank Serpico overtrof hij niet in de twee Godfather-films, waarin hij ervoor en erna speelde, en ook niet in de volgende film die hij met Serpico-regisseur Sidney Lumet draaide, Dog Day Afternoon; óók allemaal ongelooflijke acteerprestaties, maar niet zo overweldigend als deze.



Onder de begintitels, die oplichten tegen een zwarte achtergrond, is alleen het geluid van een sirene te horen. En daarna beeldvullend het bloedende gezicht van Pacino, die wezenloos in de camera staart. Buiten beeld horen we flarden van telefoongesprekken: er is een agent neergeschoten. De eerste vraag die wordt gesteld: denk je dat een agent het heeft gedaan? Voor de operatiekamer waar Serpico wordt behandeld, verzamelt zich al nel een menigte, inclusief de pers. Hier is iets ernstigs aan de hand.



Wat, dat wordt de komende twee uur duidelijk, als de film in een lange flashback terugkeert naar dit moment. Serpico, die werkelijk heeft bestaan, gaat na zijn beëdiging idealistisch aan het werk bij de New Yorkse politie, waar hij snel constateert dat die druipt van de corruptie. 'Hoe kun je een agent vertrouwen die geen geld aanneemt?', is op zeker moment de ironische, verwijtende vraag van een collega aan hem. Het maakt Serpico alleen maar volhardender. Met zijn veranderende uiterlijk na de snor volgt haargroei en een steeds wildere baard, met tot slot ook opmerkelijke hoofddeksels groeit zijn isolement, terwijl zijn pogingen de corruptie bij zijn superieuren aanhangig te maken, sneven in bureaucratie en onwil. De metamorfose van het personage is dankzij Pacino het hoogtepunt van de film, maar alleskunner Sidney Lumet (1924-2011) maakte van die werdegang op momenten ook een cinematografisch feest: prachtige opnamen met rijdende camera, zoals die door de archiefkelder van de New Yorkse politie en door lege straten van de toen nog in belabberde staat verkerende metropool.