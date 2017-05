De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 19 mei

Blood Ties (Guillaume Canet, 2013)

Wanneer de heetgebakerde Chris Pierzynski (Clive Owen) na twee jaar brommen voorwaardelijk vrijkomt, krijgt hij via zijn broer een baantje bij een tweedehandsautodealer. Niks voor hem, en na nog wat mislukte pogingen een normaal bestaan op te bouwen, loopt Chris weer rond met een masker voor zijn gezicht en een geweer in zijn hand. Mensen overhoop knallen om geld of pooiertje spelen voor ex Monica (Marion Cotillard) gaat hem toch het beste af. Er is nog veel meer aan de hand in Blood Ties, waarmee de Franse regisseur Guillaume Canet zijn eigen Les liens du sang (2008) overhevelt naar het Brooklyn van de jaren zeventig. Chris heeft het ook aan de stok met zijn broer, die bij de politie werkt, met zijn zieke vader en met het agressieve vriendje van de vrouw die hij leuk vindt. Een knap scenarist die zo veel balletjes overtuigend in de lucht houdt en er ook nog een nieuw kunstje mee doet.



Canet kreeg bij het schrijven hulp van zijn gelauwerde vakgenoot James Gray (Little Odessa, We Own the Night), maar dat levert helaas weinig op: het versnipperde Blood Ties barst van de fletse, afgeschreven scènes, van situaties en dialogen die al in honderd andere films zaten en daarmee inmiddels hun effect hebben verloren. Met de looks zit het wél goed. Waar de plot faalt, overtuigen de muziek, de snorren en wijde pijpen. Cameraman Christophe Offenstein geeft de film bovendien een authentieke jarenzeventigglans.