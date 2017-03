De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 17 maart

A Simple Plan (Sam Raimi, 1998)

'Het is verdomme de Amerikaanse droom in een sporttas en jij wilt ervoor weglopen.' De broers Jacob (Billy Bob Thornton) en Hank (Bill Paxton) hebben zojuist samen met vriend Lou (Brent Briscoe) 4 miljoen dollar gevonden. Het geld lag in een neergestort vliegtuigje diep in het bos. Niemand heeft ooit gehoord dat vliegtuig of piloot vermist werd. Het ligt er al tijden, helemaal ingesneeuwd het lijk van de piloot is al aangevreten door de kraaien. Hanks reactie: naar de politie ermee. Maar zijn simpele broer en diens even simpele vriend weten hem te overtuigen van de unieke kans die voor hen op deze Oudjaarsdag voor het grijpen ligt. Als ze het geld nu gewoon bewaren tot het lente wordt. Dan smelt de sneeuw, wordt het vliegtuig gevonden en als dan nog niemand naar het geld kraait, verdelen ze de poet en smeren hem. Eenvoudig plan. Maar ook voor de uitvoering van een eenvoudig plan moet je een zekere intelligentie bezitten. En een geheim kunnen bewaren.



Regisseur Sam Raimi stond in 1998 vooral bekend als horrorregisseur (The Evil Dead) toen hij het inventieve verhaal van Scott Smith dienstbaar verfilmde, op een manier die doet denken aan het werk van de Coen-broers. Die maakten niet veel eerder het vergelijkbare en briljante Fargo, ook een mooi verhaal over losers in de sneeuw. Net als bij hen bij Raimi geen toeters en bellen; die zouden later komen, met de Spider-Mans. Hier liet hij nog alle eer aan schrijver en acteurs, voorop Billy Bob Thornton, als simpele ziel Jacob.



