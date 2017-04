De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 14 april

Wat volwassenen kinderen onbewust kunnen aandoen, oei

Le passé (Asghar Farhadi, 2013)

Canvas, 22.20-00.25 uur



De kinderen. Van de vele, vele dingen die indruk maken in het gecompliceerde echtscheidingsdrama Le passé, is dat het indrukwekkendst: wat de problemen van ouders doen met het gemoed van hun kinderen. Een aspect dat de Iraanse filmmaker Asghar Farhadi in zijn recente, Oscarwinnende film ook al terzijde aankaartte: in The Salesman loopt het aandoenlijke zoontje van een personage wat verloren rond in de film. Hij speelt nauwelijks een rol, maar als je je er als toeschouwer even op richt, zie je het leed dat hem wordt aangedaan door zijn alleenstaande, hardwerkende moeder die haar ouderrol niet naar behoren kán vervullen.



In het vanavond uitgezonden Le passé ligt dat anders. Ahmad keert na vier jaar terug uit Teheran naar Parijs en wordt van het vliegveld gehaald door zijn vrouw Marie. Zij heeft inmiddels een verhouding met Samir, en Ahmad is teruggekomen om hun praktische scheiding van destijds om te zetten in een formele. Zoals vaker bij Farhadi (die eerder ook voor een ander echtscheidingsdrama, A Separation, een Oscar won) word je als kijker na zo'n ogenschijnlijk simpel uitgangspunt voortdurend een andere richting op gestuurd. Zijn hints zijn dan weer opzichtig, dan weer terloops. Zo treft Ahmad thuis bij Marie het zoontje van Samir (een onvergetelijk boos kijkende Elyes Aguis), die met zijn dwarse gedrag duidelijk maakt dat hem, zachtjes uitgedrukt, iets niet zint. Langzaam, soms tergend langzaam, legt Farhadi in de twee uur die Le passé duurt, vervolgens bloot hoe het egocentrisme van met name Marie een vrouw die stoïcijns blijft roken als ze zwanger is nu en in het verleden haar kinderen heeft getekend. Farhadi laat niet na de camera, wanneer de volwassenen weer eens ruziën (waarover, in godsnaam?), ook even te richten op het stilletjes naderbij geslopen kind dat met angstige ogen de ruzie volgt. En mocht je als volwassen kijker denken dat er toch ook veel langs kinderen heen gaat, let dan even op de scène in de metro waarin het jochie Fouad zijn vader ter verantwoording roept.



Als gezegd, er gebeurt nog veel meer in dit prachtige gelaagde drama, maar wat volwassenen kinderen onbewust kunnen aandoen, oei, wat legt Farhadi dat mooi bloot in Le passé.