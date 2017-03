De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 10 maart

Revolutionary Road (Sam Mendes, 2008)

Canvas, 22.05-00.05 uur



Sam Mendes laat er in Revolutionary Road geen gras over groeien. In de eerste scène leren de twee hoofdpersonages elkaar kennen op een feestje; na dat romantische begin lijkt de toekomst voor hen open te liggen. De gelukkige jaren die April en Frank vervolgens als koppel hebben, worden resoluut overgeslagen: in de volgende scènes zien we hen tierend naast elkaar in de auto zitten. Hoe hebben twee op slag verliefde jonge mensen in dit verbitterde echtpaar kunnen veranderen?



April en Frank Wheeler blijken een door iedereen geïdealiseerd stel, dat zich zoals zoveel andere paartjes door zijn burgerlijke jarenvijftigbestaan heeft laten klemzetten. Ze willen het dolgraag opnieuw proberen met elkaar, maar ook wanneer de Wheelers beginnen te dromen over een nieuw leven in Parijs en hun liefde weer opbloeit, voel je dat het niet lang goed zal gaan.



Regisseur Sam Mendes (American Beauty) weet hoe hij Richard Yates' roman uit 1961 naar zijn hand moet zetten: hij maakt het interieur van het typische buitenwijkhuis van de Wheelers stiekem steeds kaler en zorgt dat de belichting geleidelijk harder en ongenadiger wordt. En let ook op hoe weinig de twee kinderen van de Wheelers in beeld zijn en op welke doorslaggevende momenten in het verhaal ze plotseling worden opgevoerd. Tegelijkertijd houden Mendes en zijn formidabele hoofdrolspelers de aandacht volkomen bij de personages; sterker en intenser had de reünie van Titanic-sterren Leonardo DiCaprio en Kate Winslet niet kunnen zijn.



