De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 10 februari

Match Point (Woody Allen, 2005)

Zelf noemt hij het toeval. Via de voice-over predikt Woody Allen in het begin van zijn eerste in Europa gemaakte film dat een tennisbal die tegen de netrand komt, er net over kan vallen of net niet. Gaat het om matchpoint, dan win je in het ene geval de wedstrijd en zou je hem in het andere geval zomaar nog kunnen verliezen. Dat het volgens hem in het leven ook zo gaat, toont de sombere New Yorker vervolgens in zijn bijna schetsmatig uitgewerkte film over de Ierse tennisprof Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers), die in Londen aansluiting zoekt en vindt bij een welgesteld op en top Engels gezin. Dochter des huizes Chloe (Emily Mortimer), met bindingswens en rammelende eierstokken, valt direct voor hem. Hij daarentegen is als door een bliksemflits getroffen door de verloofde van haar broer, die net als hij een buitenstaander is in de Londense upperclass. Deze Nola Rice (Scarlett Johansson) zal de rest van de film zijn hoofd niet meer verlaten, terwijl hij rationeel een huwelijk en gezin met de rijkeluisdochter verkiest. Omdat zij ook opzichtig met hem flirt, en meer dan dat, volstaat ten slotte alleen nog een rigoureuze oplossing waarna Allen meesterlijk terugkeert bij zijn uitgangspunt van Match Point. De grote vraag van dit cynische drama is natuurlijk of het wel toeval is dat ons leven stuurt. Wie daarop bevestigend antwoordt, erkent ook dat liefde mensen willoos maakt. De film Match Point is minder luchtig dan hij lijkt.